Die Aktie des US-Technologiekonzerns Qualcomm befindet sich bereits seit geraumer Zeit in einer ausgeprägten Korrekturphase. Die Aktie des US-Technologiekonzerns Qualcomm befindet sich bereits seit geraumer Zeit in einer ausgeprägten Korrekturphase. Zuletzt versuchte sich der Wert daran, einen Boden auszubilden. Eine vorsichtige Erholung bestimmte das Handelsgeschehen in den letzten Tagen, doch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...