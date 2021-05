Das Britische Pfund konnte sich in den vergangenen Tagen erneut gegen den US-Dollar in Szene setzen. Das Britische Pfund konnte sich in den vergangenen Tagen erneut gegen den US-Dollar in Szene setzen. Zuletzt gelang es dem Pfund, sich wieder oberhalb von 1,40 US-Dollar festzusetzen. Nun gilt es, einen massiven Widerstand aus dem Weg zu räumen. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 22.04. ...

