Der Pharma-Riese Bayer ist in dieser Woche auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Im Verlauf des morgen zuende gehenden Monats hatten der Konzern und auch die Aktionäre große Hoffnungen in ein Ende der leidigen Glyphosat-Affäre gesetzt. Anders ist die Kursentwicklung mit einem Anstieg von fast zehn Prozent in nur sechs Tagen kaum zu erklären. Doch die Hoffnung musste der Ernüchterung weichen. Damit geht es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...