Zürich (awp/sda) - Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln zu wirtschaftsrelevanten Themen aus der Presse vom Wochenende: NATIONALBANK: Der Direktionspräsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, äusserte sich im Interview mit der "Schweiz am Wochenende" vorsichtig optimistisch zur konjunkturellen Entwicklung. Die Schweiz sei vergleichsweise gut durch die Krise gekommen, weil die am schlimmsten getroffenen Branche hierzulande eine weniger grosse volkswirtschaftliche Bedeutung hätten als andernorts. Aber auch die relativ raschen Lockerungen sowie die geld- und fiskalpolitischen Massnahmen hätten gut gewirkt, sagte er. Laut Jordan dürfte das BIP in der Schweiz bis Ende Jahr wieder das Niveau von vor der Krise erreichen. "Aber ein goldenes ...

