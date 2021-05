Die Saison der indischen Trauben ist gerade zu Ende gegangen und die KÖLLA Overseas hat Bilanz gezogen. Was als erster Versuch gestartet war, Trauben in der KÖLLA Eigenmarke EMILIE zu vermarkten, hat sich als voller Erfolg dargestellt. Foto © KÖLLA Gruppe 6 x 800-850g Trauben in gebrandeten Papierhenkeltüten und offenem 5kg Karton, 1 Container pro Woche, war die...

Den vollständigen Artikel lesen ...