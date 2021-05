Die Summit Financial Group Inc. (ISIN: US86606G1013, NASDAQ: SMMF) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,17 US-Dollar an ihre Investoren aus. Die nächste Auszahlung erfolgt am 30. Juni 2021 (Record date: 15. Juni 2021). Auf das Jahr hochgerechnet kommen 0,68 US-Dollar zur Auszahlung. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 23,83 US-Dollar (Stand: 28. Mai 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von ...

