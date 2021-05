Berlin (ots) - Die Checkout Charlie GmbH, ein Unternehmen der Mediengruppe RTL, launcht am 31. Mai ein eigenständiges Cashback-Portal unter dem Namen "Shopmate". Bei dem neuen Cashback-Anbieter können User*innen nicht nur bei über 400 Partnershops bares Geld sparen, sondern Shopmate akquiriert auch Zielgruppen, die bisher von den gängigen Plattformen nicht ausreichend angesprochen wurden.Der Cashback-Markt ist in einem stetigen Wachstum und die Entwicklung des Portals somit zukunftsorientiert. Das Partnernetzwerk Awin, das weltweit der größte Anbieter für Affiliate-Marketing ist, verzeichnete allein im Jahr 2020 mit 1.800 Cashback-Publishern, ein Vertical-Wachstum von 10 Prozent zum Vorjahr. Die Transaktionen stiegen außerdem um ganze 19,7 Prozent. "Cashback ist zurecht das wachstumsstärkste Publisher-Modell im Affiliate-Kosmos und der deutsche Markt hat ein großes Aufholpotential gegenüber Großbritannien und den USA. Mit unserer jahrelangen Erfahrung im Gutschein- und Deal-Bereich ist der Launch von Shopmate der nächste logische Schritt", so Martin Riess, Geschäftsführer Checkout Charlie GmbH.Geballte Expertise auf dem europäischen MarktDas neue Portal wurde in Zusammenarbeit mit der Mediengruppe RTL, der Frankfurter Agentur Unterschied & Macher und Experten aus dem Cashback-Kosmos, die für das neue Portal eingestellt wurden, entwickelt und umgesetzt.Bisher betreibt Checkout Charlie 14 Gutschein-Portale in sechs Ländern. Neben den Portalen gehören zum Portfolio auch Magazine, Bewegtbild-Produktion, ein eigener Podcast, vielseitige Social-Media-Aktivitäten, SEA und CRM. Mit Shopmate erweitert das Unternehmen sein Universum um ein eigenes Cashback-System.Erschließung neuer ZielgruppenShopmate unterscheidet sich von anderen Cashbackern in seiner Usability. Durch den innovativen Cashback-Prozess spricht Shopmate nicht nur Cashback erfahrene User*innen an, sondern auch Familien und junge Menschen, die ein besonderes Augenmerk auf ein intuitives und ganzheitliches Shoppingerlebnis legen. Mit inspirierenden Themenwelten, den angesagtesten Shops und Trends geht Shopmate genau auf deren Bedürfnisse ein und leitet Verbraucher*innen dabei spielerisch einfach durch das Cashback-Verfahren."Durch das moderne und angenehme Design, den Fokus auf eine leichte Handhabung und das transparente Verfahren, sollen auch bisher unerfahrene User*innen Spaß am Cashback sammeln haben", so Martin Riess.Launch-KampagneZum Start des neuen Portals wird es für die Kund*innen nicht nur besondere Cashback-Angebote bekannter Anbieter geben, sondern auch einen Willkommensbonus im Wert von 5 Euro.Durch zielgerichtete TV-Werbekampagnen, die für Juni und Oktober 2021 bei den Sendern der Mediengruppe RTL platziert werden, bekommen Shopmate und seine Partner die volle Aufmerksamkeit zur Prime Time.Shopmate auf dem europäischen MarktShopmate konzentriert sich dieses Jahr ausschließlich auf den deutschen Markt, jedoch mit dem Ziel, Anfang 2022 den europäischen Markt zu erschließen. Der Beginn des Ausbaus ist für Österreich und die Schweiz geplant, gefolgt von Spanien und Italien. In allen vier Ländern führt Checkout Charlie schon erfolgreiche Medienkooperationen und Gutscheinportale.Pressekontakt:Checkout Charlie GmbHJana GilfertManagerin PR & KommunikationSalzufer 1510587 BerlinE-Mail: presse@checkout-charlie.comOriginal-Content von: Checkout Charlie GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106276/4928082