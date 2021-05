DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA findet am Montag wegen des Memorial Day, in Großbritannien wegen des Spring Bank Holiday kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Das Leasingunternehmen Grenke hat im ersten Quartal unter den Kosten für die Sonderprüfung seiner Bilanzen gelitten und deutlich weniger verdient. Das Neugeschäft litt unter der Pandemie. Grenke setzt nun auf eine Belebung des Geschäfts im zweiten Halbjahr. Unter dem Strich wies Grenke einen Gewinn von 14,0 (Vorjahr: 19,7) Millionen Euro aus. Das Verhältnis von Aufwendungen zu Erträgen betrug 51,2 (43,7) Prozent und lag damit noch über dem für das Gesamtjahr angestrebten Wert von unter 50 Prozent. Bereinigt um nicht wiederkehrenden Aufwendungen lag die Quote bei 46,0 Prozent. Positiv wirkte im ersten Quartal 2021 das stabile Zahlungsverhalten der Kunden. Dies führte zu einer Risikovorsorge von 44,6 Millionen Euro, die gegenüber dem Vorjahresquartal um 21,7 Prozent geringer ausfiel. Das Neugeschäft schrumpfte in der Pandemie um 38,5 Prozent auf 536 Millionen Euro. Grenke bezeichnete 2021 als Übergangsjahr. Vor allem aufgrund der Pandemie erwartet der Vorstand derzeit ein Leasing-Neugeschäft zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden Euro nach 2,0 Milliarden Euro im Vorjahr. Im Zuge von Bilanzvorwürfen will Grenke die Konzernstruktur vereinfachen und dazu die ersten Franchisegesellschaften bis Jahresende 2021 übernehmen. Der gesamte Übernahmeprozess soll im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:15 DE/Grenke AG, Online-ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)

11:00 DE/DWS Group, Online-Halbjahresausblick

DIVIDENDENABSCHLAG

Hapag-Lloyd 3,50 EUR Safran 0,43 EUR Syzygy 0,15 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Mai (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +2,4% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April PROGNOSE: +9,6% gg Vj zuvor: +10,1% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +10,5% gg Vj zuvor: +11,6% gg Vj - IT 11:00 Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,1% gg Vj - DE 14:00 Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.468,00 -0,19 S&P-500-Indikation 4.205,75 0,05 Nasdaq-100-Indikation 13.699,00 0,04 Nikkei-225 28.854,97 -1,01 Schanghai-Composite 3.593,77 -0,19 +/- Ticks Bund -Future 169,85 -9 Freitag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.519,98 0,74 DAX-Future 15.497,00 0,46 XDAX 15.502,75 0,47 MDAX 33.307,70 0,91 TecDAX 3.425,31 1,30 EuroStoxx50 4.070,56 0,78 Stoxx50 3.462,96 0,59 Dow-Jones 34.529,45 0,19 S&P-500-Index 4.204,11 0,08 Nasdaq-Comp. 13.748,74 0,09 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,94 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick:

Mit dem Börsenfeiertag in den USA und auch in Großbritannien fehlen wichtige Impulsgeber. Einige Händler halten aber gerade die pausierende US-Börse für eine gute Gelegenheit, um eigene Daten unbelastet handeln zu können. "Gerade die Inflationssorgen werden heute bedient", meint ein Händler mit Blick auf den Datenkalender in Europa. Hier stehen diverse Daten zur Verbraucherpreisinflation an. Sollten sie keinen Sprung anzeigen, könnten neue Allzeithochs im DAX möglich sein.

Rückblick: Fester - Der Euro-Stoxx-50 markierte den höchsten Stand seit über 13 Jahren. "Der Schreckensmonat Mai ist deutlich besser gelaufen als befürchtet und Marktteilnehmer dürften deshalb zum Monatsende Positionen aufstocken", so ein Händler. Der Markt setzte auf ein Ende der Pandemie in Europa. Die Stimmung profitierte laut Marktteilnehmern auch vom Investitionspaket von US-Präsident Joe Biden. Dieses dürfte über Jahre die Gewinne der US-Unternehmen sprudeln lassen. Angeführt wurde der Aufschwung von Finanzdienstleistern und Technologiekonzernen. Leicht im Minus schloss neben dem Index der Reiseaktien auch der Stoxx-Auto-Index.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - "Sollte der DAX mit hohen Umsätzen dynamisch auf einen neuen Rekordstand steigen, dürfte die 16.000 als nächstes Ziel auf die Agenda kommen", meinte ein Marktteilnehmer. Siemens erholten sich um 3,8 Prozent nach einem überraschenden Kursabsacker in den Schlussminuten am Donnerstag. Nachrichten dazu konnten Händler nicht ausmachen. Auf der anderen Seite gaben neben Daimler auch Deutsche Post deutlich nach. Sie fielen um 1,3 Prozent, nachdem sie in der Schlussauktion am Donnerstag plötzlich kräftig zugelegt hatten. In der zweiten Reihe bauten Airbus ihre Gewinnstrecke mit einem Plus von 1,4 Prozent weiter aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Eyemaxx verloren über 5 Prozent, nachdem das Unternehmen die Vorlage seines Jahresabschlusses verschoben hatte. Der Abschlussprüfer könne die Prüfung des Abschlusses nicht wie vom Unternehmen geplant bis Ende Mai abschließen.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Ermutigende Konjunkturdaten stützten. Die persönlichen Ausgaben stiegen zuletzt nicht stärker als erwartet und weckten daher keine neuen Inflationsängste. Gleichzeitig zeigte der überraschend starke Chicaco-Einkaufsmanagerindex, dass sich die US-Wirtschaft von der Corona-Krise erholt. Das bevorstehende lange Feiertagswochenende sorgte derweil für Zurückhaltung. Bei den Einzelwerten weckten Boeing (-1,5%) die Aufmerksamkeit, weil es immer noch Probleme mit dem 787 Dreamliner gibt. Salesforce.com Inc (+5,4%) übertraf im ersten Quartal die Schätzungen der Wall Street und erhöhte den Jahresausblick. Ein durch die Pandemie ausgelöster Run auf Computer bescherte den Herstellern HP und Dell Technologies starke Finanzergebnisse. Anleger nutzten die guten Nachrichten aber zu Gewinnmitnahmen. HP verloren sogar 9,0 Prozent, nachdem die Aktie sich zwischen März 2020 und Mai 2021 bereits verdreifacht hatte. Dell gaben 1,1 Prozent nach. Ulta Beauty (+5,2%) stieß unterdessen mit einem Umsatzzuwachs in die Gewinnzone vor. Die Zehnjahresrendite sank um 2 Basispunkte auf 1,58 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:40 % YTD EUR/USD 1,2199 +0,01% 1,2197 1,2071 -0,1% EUR/JPY 133,80 -0,12% 133,96 132,29 +6,1% EUR/CHF 1,0968 -0,06% 1,0975 1,0946 +1,5% EUR/GBP 0,8595 +0,00% 0,8595 0,8602 -3,8% USD/JPY 109,68 -0,14% 109,83 109,59 +6,2% GBP/USD 1,4194 +0,01% 1,4193 1,4032 +3,9% USD/CNH 6,3625 -0,02% 6,3638 6,4509 -2,2% Bitcoin BTC/USD 34.607,51 -3,849 35.992,76 50.025,50 +19,1%

Der Dollar kam nach einer kurzen, schon vor den Daten zu den persönlichen Ausgaben eingeleiteten, Erholungsphase wieder zurück. Der Euro notierte im späten US-Handel knapp unter 1,22 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,73 66,32 +0,6% 0,41 +37,5%

Der WTI-Ölpreis, der zuvor fünf Tage in Folge gestiegen war und den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht hatte, zeigte sich leichter. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Übergeordnet wette der Markt unverändert auf die wirtschaftliche Erholung mit der Überwindung der Corona-Pandemie, hieß es. METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.905,50 1.903,45 +0,1% +2,05 +0,4% Silber (Spot) 27,99 27,90 +0,3% +0,08 +6,0% Platin (Spot) 1.188,65 1.182,45 +0,5% +6,20 +11,1% Kupfer-Future 4,68 4,68 -0,1% -0,00 +32,7%

Der Goldpreis legte im US-Geschäft um 0,4 Prozent zu und eroberte die Marke von 1.900 Dollar zurück.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter auf 35,1 (Vorwoche: 62,5) Fälle pro 100.000 Einwohner gesunken. Am Sonntag lag sie bei 35,2. Gemeldet wurden 1.978 (2.682) Neuinfektionen und 36 (43) Todesfälle in Verbindung mit dem Virus innerhalb eines Tages.

- Im Westen Frankreichs ist ein weiteres Cluster einer sehr seltenen Coronavirus-Variante aufgetreten.

- Die vietnamesischen Behörden haben nach eigenen Angaben eine neue Variante des Coronavirus nachgewiesen, die sich über die Luft rasch weiterverbreitet.

- Nach Berichten über groß angelegten Abrechnungsbetrug in Corona-Testzentren hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schärfere Kontrollen angekündigt.

HAUSHALTSENTWURF USA

US-Präsident Joe Biden hat für das kommende Jahr einen Haushaltsentwurf im Umfang von 6 Billionen Dollar vorgelegt. Er legt für 2022 ein besonderes Gewicht auf Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und den Kampf gegen den Klimawandel. Das Budget für Verteidigung würde leicht anwachsen, auf 756 Milliarden Dollar.

DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung hat sich im Grundsatz auf eine milliardenteure Pflegereform mit verpflichtenden Tariflöhnen für Pflegekräfte in Pflegeeinrichtungen und einen staatlichen Pflegezuschuss für Heimbewohner geeinigt.

FRANKREICH

Frankreichs Haushaltsdefizit 2021 wird wahrscheinlich um 47 Milliarden Euro höher ausfallen als vorgesehen. Statt der bisher geschätzten 173,3 Milliarden Euro soll es 220 Milliarden Euro betragen. Der Grund sind weitere Maßnahmen zur wirtschaftlichen Erholung nach den verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie.

ISRAEL

In Israel deutet sich ein Regierungsbündnis unter Ausschluss des langjährigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu an.

KONJUNKTUR CHINA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Mai nach offiziellen Angaben wegen einer schwächeren Nachfrage aus dem Ausland leicht gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,0 (April: 51,1). Ökonomen hatten einen Stand von 51,1 Punkten prognostiziert. Der Index für neue Exportaufträge - ein Indikator für die Auslandsnachfrage - fiel auf 48,3 (50,4). In der Dienstleistungsbranche stieg der Einkaufsmanagerindex auf 55,2 (Vormonat: 54,9) Punkte.

USA / BELARUS

Nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk und der Festnahme des Regierungskritikers Roman Protassewitsch haben die USA weitere Sanktionen gegen Belarus angekündigt.

USA / EUROPA

Der dänische Geheimdienst hat Medienberichten zufolge dem US-Geheimdienst NSA dabei geholfen, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere europäische Spitzenpolitiker abzuhören.

ADIDAS

CEO Kasper Rorsted hat das in Deutschland verabschiedete Lieferkettengesetz kritisiert. "Eine isolierte Regelung wird die deutsche Industrie bestrafen", sagt er der FAZ.

DEUTSCHE BANK

Die US-Notenbank hat informierten Personen zufolge die Deutsche Bank in den vergangenen Wochen darauf hingewiesen, dass das Geldhaus es weiter versäume, Mängel in seinen Anti-Geldwäsche-Kontrollen anzugehen.

VOLKSWAGEN

plant einem Medienbericht zufolge eine neue Führungsebene unterhalb des Vorstands, um seine Konzerntöchter stärker zu beaufsichtigen.

SANNE GROUP

hat ein erhöhtes Angebot der Private-Equity-Gesellschaft Cinven abgelehnt.

VODAFONE

baut in Dresden ein globales Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Innovation.

WEJO

Das britische Autodaten-Startup Wejo will mit Hilfe des Spac-Akquisitionsvehikels Virtuoso Acquisition an die Börse.

