cyan AG veröffentlicht Mitteilung für das erste Quartal 2021



31.05.2021 / 08:30

München, 31. Mai 2021 - Die cyan AG erzielte im ersten Quartal 2021 Gesamterträge von EUR 3,0 Mio. bei einem EBITDA von EUR -2,7 Mio. Insgesamt entwickelte sich das Geschäft in den ersten drei Monaten projektseitig sehr positiv, auch wenn dies noch nicht im Umsatz Niederschlag fand - dies war jedoch im Rahmen der Erwartungen. Insbesondere der Start mit MobiFone Ende März, mit Orange in Frankreich am 8. April aber auch andere Projekte wie die Erweiterung bei Magenta in Österreich sind erst nach dem Berichtszeitraum abgeschlossen und in den Vertrieb übergegangen. Überdies stand das erste Quartal ganz im Zeichen einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens.

Frank von Seth, CEO der cyan AG: "Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres haben wir auch eine neue strategische Richtung eingeschlagen. Neben dem Telekommunikationssektor wird cyan verstärkt in den Versicherungsmarkt investieren, weitere Sektoren werden folgen. Wir werden cyans Technologie zudem zukünftig nicht mehr ausschließlich als White-Label-Produkt vertreiben. cyan wird eine eigene Produktlinie aufbauen. Außerdem stehen die Themen soziale Verantwortung und Operational Excellence im Fokus unserer Strategie. Die Ausrichtung wird zukünftig den End-User vollkommen in den Mittelpunkt stellen und bei der Umsatzgenerierung wird fast ausschließlich auf wiederkehrende Einnahmen gesetzt. Die zahlreichen neuen Partnerschaften und die wichtigen Projektfortschritte schaffen eine solide Basis dafür."

Nach erfolgreicher Testphase und Übernahme von 300.000 bestehenden Kunden für Kinderschutz, haben cyan und Orange in Frankreich die beiden Cybersecurity-Lösungen Cyberfiltre und Cyberfiltre Avancé Anfang April 2021 sehr erfolgreich gelauncht. Orange vertreibt die cyan-Produkte seither in Frankreich an Businesskunden und bereits in den ersten Wochen konnten durchschnittliche wöchentliche Steigerungsraten von über 20% gezeigt werden. Dies ist vor dem Hintergrund, dass vorerst fünf Regionen den Cyberfilter anbieten und Shops noch nicht landesweit geöffnet waren, ein sehr erfreuliches Ergebnis. Zudem konnte cyan auch die Einführung der Produkte in weiteren nationalen Gesellschaften der Orange Gruppe vorantreiben. In der Slowakei ist das Projekt bereits gestartet und der Launch für Ende 2021 geplant. Die cyan AG führt zudem mit zusätzlichen Landesgesellschaften von Orange detaillierte Gespräche und Verhandlungen.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2021 konnte cyan zudem die Verlängerung der Partnerschaft mit Grameenphone, dem führenden Telekommunikationsdienstleister in Bangladesch, um mindestens weitere fünf Jahre bekanntgegeben. Grameenphone plant mit ihrer dynamischen Produktmarke Skitto über die nächsten Jahre eine Kundenbasis im zweistelligen Millionenbereich zu erreichen. Zudem konnte cyan in der Zusammenarbeit mit MobiFone, einem der größten MNOs in Vietnam, im März 2021 in die Vermarktungsphase übergehen. cyan unterstützt diesen Partner nun im nächsten Schritt bei der weiteren Monetarisierung und steht im engen Austausch über die mögliche Ausweitung der Partnerschaft. Im März wurde bekanntgegeben, dass cyan MTEL nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit im österreichischen Markt bei der Expansion nach Deutschland und in die Schweiz als technologischer Partner begleiten wird, was zu signifikantem Zuwachs in der Anzahl der Endkunden führen wird.

Zu Beginn des zweiten Quartals gab die cyan AG darüber hinaus weitere wichtige Fortschritte bekannt. Darunter die Erweiterung der cyan Technologie für Festnetzkunden von Magenta in Österreich, den Abschluss einer Partnerschaft mit Seguros Equinoccial, dem führenden Versicherungsunternehmen in Ecuador und zudem konnte cyan mit Claro Chile, einem Tochterunternehmen der América Móvil Group, einen weiteren internationalen Telekomkonzern als Partner für Cybersecurity-Lösungen gewinnen.

