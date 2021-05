Wiesbaden (ots) - Der Statistische Beirat, Beratungsgremium des Statistischen Bundesamtes (Destatis), hat Prof. Dr. Thomas K. Bauer, Vizepräsident des RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, zum dritten Mal zu seinem Vorsitzenden gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde erneut Thomas Herkner vom BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. gewählt. Der Statistische Beirat hat die Aufgabe, das Statistische Bundesamt in statistischen Fachfragen zu beraten und die Belange der Nutzerinnen und Nutzer der Bundesstatistik zu vertreten.Prof. Dr. Bauer wurde im Jahr 2005 als Vertreter der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute in den Statistischen Beirat berufen. Prof. Dr. Bauer hat seit 2003 den Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung an der Ruhr-Universität Bochum inne. Vizepräsident des RWI ist er seit 2009. Von 2011 bis 2019 war er Mitglied im Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR), von September 2016 bis Juli 2019 war er dessen Vorsitzender. Er gehörte außerdem dem Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) in der 5. und 6. Berufungsperiode (2014 bis 2017; 2017 bis 2020) an.Thomas Herkner ist seit 1992 Mitglied des Statistischen Beirats. Er ist Diplom-Volkswirt und seit 2008 beim BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft in Berlin, Spitzenverband für Energie und Wasser. Dort ist er im Geschäftsbereich Strategie und Politik tätig. Zuvor war Herkner ab 1989 beim Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) beziehungsweise bei der Arbeitsgemeinschaft Energie und Wasser in Bonn und Berlin für Statistik und Informationsverarbeitung verantwortlich.Der Statistische BeiratDer Statistische Beirat ist das nach § 4 Bundesstatistikgesetz geschaffene Beratungsgremium des Statistischen Bundesamtes. Die Nutzerinnen und Nutzer der Bundesstatistik sind in diesem Beirat vertreten durch: Gewerbliche Wirtschaft und Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Landwirtschaft, Umwelt- und Wohlfahrtsverbände, wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute, Deutsche Statistische Gesellschaft, Hochschulen, Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, Kultusministerkonferenz, Kommunale Spitzenverbände, Bundesministerien und Bundesbehörden. Die amtliche Statistik ist durch die Statistischen Ämter der Länder vertreten.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Nationale KoordinierungTelefon: +49 (0) 611 / 75 4551www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4928099