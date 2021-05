Köln (ots) - Der ARD-Zukunftsdialog geht in die nächste Runde: Jetzt sind alle Bürger*innen in Deutschland gefragt, sich an der Diskussion über die Zukunft der ARD zu beteiligen. Seit heute, dem 31. Mai 2021, ist die öffentliche Dialogplattform auf ard-zukunftsdialog.de freigeschaltet. Hier können Bürger*innen vier Wochen lang in sieben Themenräumen mitdiskutieren und ihre Erwartungen an die ARD formulieren. Am 9., 16., und 23. Juni wird es darüber hinaus Live-Diskussionen mit Vertreter*innen der ARD geben.Zum Auftakt des Projekts hatte der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow am 8. Mai rund 140 zufällig ausgewählte Bürger*innen aus ganz Deutschland zu einer Videokonferenz eingeladen (https://www.ard.de/die-ard/spezial/Auftaktveranstaltung-des-ARD-Zukunftdialogs-100), um gemeinsam mit ihnen und Mitarbeiter*innen der ARD über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Senderverbunds zu sprechen. Ziel war es, herauszufinden, welche Themen den Menschen in Bezug auf die ARD besonders wichtig sind. Die Ergebnisse dieses Workshop-Tags bilden die Grundlage für den nun folgenden öffentlichen Onlinedialog.Aus der großen Bandbreite der Erwartungen, die die Menschen an die ARD stellen, wurden folgende Themenräume für ard-zukunftsdialog.de entwickelt:- Generation Zukunft- Menschen und Meinungen- Wissen und Hintergründe- Region und Lebensgefühl- Programmideen- ARD-Mediathek und -AudiothekDer Themenraum "Das beschäftigt mich außerdem ..." ist offen gehalten, sodass dort alle anderen Themen angesprochen werden können.Die Onlineplattform zum ARD-Zukunftsdialog ist vom 31. Mai bis 27. Juni unter ard-zukunftsdialog.de geöffnet. Jeder Themenraum wird von zwei Themenpat*innen der ARD begleitet. Darunter zum Beispiel Florian Hager, Channel-Manger der ARD-Mediathek, Justus Kliss, Fernsehkorrespondent im Hauptstadtstudio, Gordana Patett, Chefredakteurin im NDR-Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern und Roman Nuck, Redaktion Studio Bautzen beim MDR.Die Rückmeldungen und Ideen aus der Onlinebeteiligung werden ausgewertet und nach dem Sommer in den Landesrundfunkanstalten weiterdiskutiert. Es folgt eine digitale Abschlussveranstaltung im November. Das Fazit des ARD-Zukunftsdialogs soll bis Ende des Jahres vorliegen.Der Zukunftsdialog wird von einem neuem Podcast begleitet, in dem die ARD Anregungen, Ideen und Kritik des Publikums aufnimmt und mit den Macher*innen aus der ARD bespricht. Hier geht es zur ersten Folge (https://www.ard.de/die-ard/spezial/ARD-Zukunftsdialog-Podcast-100).Mehr Infos zum Zukunftsdialog der ARD gibt es auch auf ard.de/zukunftsdialog (https://www.ard.de/die-ard/ARD-Zukunftsdialog-100).Pressekontakt:ARD-KommunikationSvenja Siegert, Gabriele MüllerTelefon: 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4928098