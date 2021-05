Wien (ots) - Dank verbesserter Logistik und intensivierter Betreuung 13% mehr Umsatz mit Produkten für Pferde und Heimtiere.Im herausfordernden, durch Covid-19 geprägten Finanzjahr 2020/21 erzielte Nutrilabs® in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz einen Umsatz von EUR 5,6 Mio. Das entspricht einer Steigerung von 13% im Vergleich zur Vorjahresperiode 2019/20 mit einem Umsatz von EUR 4,96 Mio. "Dieser Erfolg unterstreicht die Bedeutung qualitativ hochwertiger Betreuung für unsere Kunden", resümiert Dr. Bernhard Lischka, Gründer und Geschäftsführer von Nutrilabs®.Das Unternehmen ist die Veterinärproduktsparte des führenden europäischen Futtermittelherstellers Greencoat Ltd. Das Portfolio umfasst mehr als 50 Produkte zur Ergänzung tierärztlicher Behandlung für Heimtiere und Pferde. Alle Nutrilabs® Erzeugnisse basieren ausschließlich auf wissenschaftlicher Forschung und bieten allgemeine Unterstützung bei spezifischen Bedingungen von der Gelenkpflege über Huf- und Haarpflege bis hin zur allgemeinen Rehabilitation.Innerhalb der Produktpalette nimmt die Gelenkserie Canicox® HD für Hunde mit 24% den größten Anteil ein, gefolgt von der Regenerationsserie Dexboron® für Hunde und Quattro Dolor® für Pferde mit 13% sowie der Geriatriesparte Canicox® GR für Hunde und Mobifor® GR für Pferde mit einem Anteil von 12,5%.Im Kleintierbereich ist als Mittel zum Schutz der Magen- und Darmschleimhäute Acid Protect® (vor allem für Hunde) zu erwähnen. Bei Pferden sind zudem das Gelenkmittel Equimotion® sowie die, die Atemfunktion unterstützenden, Mittel Cirotex® und Pulmomag® wichtige Eckpfeiler des Portfolios."Nutrilabs® hat im vergangenen Finanzjahr gezielt in seine Logistik, hochwertigen Service und technische Verkaufsberatung investiert", so Lischka, "zusammen mit unserer Produktpalette ist das die beste Basis, unseren Erfolgskurs fortzusetzen."Pressekontakt:kundenservice@nutrilabs.eu, www.nutrilabs.euOriginal-Content von: NutriLabs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143385/4928104