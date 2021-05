In den Aktienmarkt zu investieren ist nicht schwer. Der schwierige Teil ist, geduldig zu sein und zuzulassen, dass sich die Investments mit der Zeit entwickeln. Die Vergangenheit zeigt eindeutig, dass man mit zunehmender Investmentzeit höheres Vermögen schafft. Aber in den letzten zehn Jahren wurde die Buy-and-Hold-These am Aktienmarkt durch Kryptowährungen auf den Kopf gestellt. Die größte digitale Währung der Welt, Bitcoin, konnte einst für weniger als 1 USD pro Token gekauft werden. In der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...