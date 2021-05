Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach einem schwächeren Start konnten sich deutsche Bundesanleihen fangen und am Ende wenig verändert schließen, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen hätten sich etwas fester gezeigt.Die deutsche Importpreise seien im April so stark gestiegen wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Die Einfuhrpreise hätten sich um 10,3% zum Vorjahr erhöht, habe das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Der starke Anstieg gehe vor allem auf die Entwicklung bei der Energie zurück: Hier hätten sich die Preise gegenüber April 2020 mit +101,3% mehr als verdoppelt, allerdings müsse dabei das niedrige Ausgangsniveau beachtet werden. Im April letzten Jahres habe die Nachfrage aufgrund der Corona-Rezession ihren Tiefpunkt erreicht, bei einem gleichzeitig starken Angebotsüberhang. (Anmerkung: ohne Berücksichtigung der Energie +4,8%). (31.05.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...