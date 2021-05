Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Bonität von Anleihen verbesserte sich jüngst, so die Analysten von Postbank Research.Im April seien mit einem Volumen von 19,1 Milliarden Euro so viele "Investment Grade"-Anleihen heraufgestuft worden wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Bei den "HighYield"-Anleihen seien es 6,2 Milliarden Euro gewesen - der fünfte Monat in Folge mit einer positiven Rating-Entwicklung. An den Bondmärkten hätten sich diese Woche die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in Europa erneut moderat abwärts bewegt, diejenige der Bundesanleihen sei auf ca. minus 0,18 Prozent gesunken. Zehn- und dreißigjährige US-Treasuries würden zum Freitagvormittag bei 1,62 bzw. 2,29 Prozent rentieren. (Ausgabe vom 28.05.2021) (31.05.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...