Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die heute anstehenden Verbraucherpreise in Spanien, Italien und Deutschland werden den Inflationsschub nochmal ins Bewusstsein der Marktteilnehmer rücken, so die Analysten der Helaba.Die Notenbanken würden diese Preissteigerungen in den Volkswirtschaften seit einiger Zeit als vorübergehend bezeichnen. Zum einen würden Basiseffekte in Folge des Lockdowns von vor einem Jahr wirken. Dies gelte insbesondere bei den Energiepreisen. Hier habe sich zwischenzeitlich eine Jahresanstiegsrate von 200% ergeben. Hinzukämen vor allem in Deutschland Steuereffekte und auch der Einfluss der statistischen Methodik sei vorhanden. Die Teuerungsraten würden kurzfristig noch auf hohen Niveaus liegen und im späteren Verlauf wieder sinken. Insofern lägen die Notenbanker nicht falsch. ...

