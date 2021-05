Der Euro hat sich am Montag im frühen Handel im Bereich der Marke von 1,22 US-Dollar halten können. Kurz vor 8.30 notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2195 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,2142 Dollar festgesetzt. Mehr und mehr zeichnet sich ab, dass die EZB die Fed in der Pole Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...