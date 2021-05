Frequentis hat den Kauf des Geschäftsbereich ATC Solutions der Harris Canada Systems nun finalisiert. Mit dieser Übernahme ergänzt Frequentis das Portfolio im Bereich Air Traffic Management "um eine noch breitere Lösungspalette", wie es heißt. Geschäftsführer der neuen Einheit wird Frequentis-Manager Michael Lang, der diese Aufgabe zusätzlich zu seiner Verantwortung als Geschäftsführer der bestehenden Frequentis-Niederlassung in Kanada übernimmt. Die Gesellschaft wird nun zur Frequentis Canada ATM Ltd. Frequentis CEO Norbert Haslacher: "Mit unseren gebündelten Kompetenzen erweitern wir unsere Leistungsstärke, vor allem in den wichtigen Märkten USA, Kanada und in Großbritannien." Die rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Bereich Entwicklung und Business ...

Den vollständigen Artikel lesen ...