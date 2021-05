Munster (ots) - Am 2. Juni besucht die Bundesministerin der Verteidigung,Annegret Kramp-Karrenbauer, die Panzerlehrbrigade 9 in Munster.Bei der etwa 5.000 Frauen und Männer starken niedersächsischen Heeresbrigade, wird sich die Ministerin einen persönlichen Eindruck über die Fähigkeiten der Panzerlehrbrigade 9 verschaffen. Die Panzerlehrbrigade 9 zählt zu den panzerstarken Kampfverbänden des Heeres. Sie plant und führt das hochintensive Gefecht zur Landes- und Bündnisverteidigung unter der Führung der 1. Panzerdivision (https://wiki.bundeswehr.org/display/BW/1.+Panzerdivision) oder zeitweilig übergeordneter NATO-Kommandos.Derzeit stellt die Brigade einen großen Anteilbei der NATO-Mission enhanced Forward Presence (eFP) in Litauen.In einer dynamischen Vorführung wird das Fähigkeitsprofil der Brigade im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung präsentiert. Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Standortes stehen im Mittelpunkt des Besuches.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch zu begleiten.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1521Fax: +49 (0) 3341 / 58 - 1519E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/4928162