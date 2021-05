Seit dem 04.05.2021 ist die KATEK SE (ISIN:DE000A2TSQH7) nun börsennotiert. Zum Ausgabepreis von 23,00 EUR erhielten die Zeichner die Aktien zugeteilt. Nachdem am ersten Hnadelstag ein kräftiger Kursanstieg bis auf 31,00 zu beobachten war, kehrte danach schnell wieder Normalität ein.Und der Kurs der Aktien näherte sich wieder dem Emissionspreis an. Aktuell werden noch 24,30 EUR bezahlt. Möglicherweise neuen Schwung könnte die Aktie durch die Quartalszahlen erhalten, die heute zeigen, das durchaus einiges an Potenzial in dem Wert steckt. Denn das Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...