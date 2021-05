GRENKE hat im ersten Quartal wie erwartet weiter mit den Folgen der Corona-Pandemie gekämpft. Der Gewinn fiel um 29 % auf 14 Mio. Euro. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden jedoch bestätigt und man fühlt sich auf Kurs. Der Leasingspezialist geht davon aus, dass das Neugeschäft in der zweiten Jahreshälfte anzieht. Da das Unternehmen seine 2020er-Bilanz nicht rechtzeitig vorlegen konnte, flog die Aktie Anfang Mai aus dem SDAX. Inzwischen hat man das Zahlenwerk veröffentlicht. Daher ist davon auszugehen, dass GRENKE im Juni wieder in den Kleinwerteindex aufgenommen wird.



