DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schanghai und Seoul drehen noch ins Plus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die asiatischen Börsen zu Beginn der neuen Handelswoche gezeigt. Wieder zunehmende Corona-Sorgen belasteten zunächst. So wurden in Guangzhou, der Hauptstadt der südchinesischen Provinz Guangdong, neue Corona-Fälle registriert. Zudem wurde in Vietnam eine neue Virus-Variante nachgewiesen. Doch drehten einige Handelsplätze, wie Schanghai und Seoul, im späten Handel noch ins Plus. Dazu kamen leicht unter den Erwartungen ausgefallene Konjunkturdaten aus China und Japan.

Für den Schanghai-Composite ging es um 0,4 Prozent aufwärts. Die neuen Covid-19-Fälle in der Region könnten die Risikobereitschaft beeinträchtigen, da weitere Länder ihre Maßnahmen wieder verschärfen dürften, so IG. Der Einkaufsmanagerindex für das Nicht-verarbeitende Gewerbe im Mai fiel zwar leicht über der Prognose aus, der Index für das verarbeitende Gewerbe verfehlte die Schätzung in China dagegen knapp.

In Hongkong verlor der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,4 Prozent. Hier drückten Verluste bei den Immobilienwerten. Country Garden verloren 1,1 Prozent, China Resources Land 1,0 Prozent und Hang Lung Properties 2,0 Prozent. Die lokale Corona-Situation in Hongkong scheine derweil gut eingedämmt zu sein, so OCBC. Die Analysten merkten an, dass die Flughafenbehörde Hongkong und einige private Unternehmen Anreize geschaffen hätten, um die Einwohner zum Impfen zu bewegen. "Wenn sich die Bemühungen auszahlen, das Impftempo zu beschleunigen, könnte eine weitere Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen und eine weitere Erholung der Wirtschaft erwartet werden", so OCBC weiter.

Nikkei-225 mit Abgaben - Seoul dreht noch ins Plus

Nach dem deutlichen Plus von 2 Prozent zum Vorwochenausgang ging es für den Nikkei-225 um 1,0 Prozent auf 28.860 Punkte nach unten. Hier belastete ebenfalls die anhaltende Unsicherheit um die weitere Corona-Entwicklung. Die japanische Regierung hatte zuletzt den Corona-Notstand für viele Regionen bis zum 20. Juni verlängert. Vor allem Werte aus dem Finanz-, Immobilien- und Maschinenbausektor standen unter Abgabedruck. Die Aktien von Japan Post Insurance fielen um 4,2 Prozent, Komatsu büßten 3,6 Prozent ein und Sumitomo Realty & Development reduzierten sich um 3,0 Prozent. Der Anstieg der Industrieproduktion in Japan im April war zudem klar hinter den Erwartungen geblieben.

In Seoul schaffte der Kospi im späten Handel noch den Sprung in positives Terrain und ging 0,5 Prozent fester aus der Sitzung. Händler verwiesen auf deutliche Gewinne bei Auto- und Elektronikwerten. Das südkoreanische Industrieministerium hatte erklärt, dass die Regierung plane, in diesem Jahr 3,6 Billionen Won zu investieren, um die Synergien in verschiedenen Branchen zu fördern und neue Wachstumsbereiche zu unterstützen. Hyundai Motor gewannen 1,3 Prozent, Kia Motor stiegen um 0,9 Prozent und Samsung Electronics rückten um 0,5 Prozent vor. Dagegen belastete die schwache südkoreanische Industrieproduktion nicht. Diese war im April um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen - der stärkste Rückgang seit elf Monaten.

In Australien fiel der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent, nachdem er am Freitag noch auf einem Allzeithoch geschlossen hatte. Hier belasteten Bedenken, dass der zweitbevölkerungsreichste Bundesstaat des Landes seine jüngsten Covid-19-Beschränkungen verlängern könnte. Vor allem Energie- und Technologiewerte fielen zurück.

In Neuseeland stieg der NZX-50 gegen den regionalen Trend kräftig um 1,1 Prozent. Händler verwiesen auf breit angelegte Käufe der Investoren. Für den Monat Mai steht allerdings ein Minus von 3,2 Prozent für den Index zu Buche.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.161,60 -0,25% +8,72% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.860,08 -0,99% +6,21% 08:00 Kospi (Seoul) 3.203,92 +0,48% +11,50% 08:00 Schanghai-Comp. 3.614,81 +0,39% +4,08% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.018,80 -0,36% +6,85% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.068,43 +1,17% +15,86% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.163,83 -0,46% +11,77% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.583,57 -0,68% -2,01% 11:00 BSE (Mumbai) 51.738,11 +0,61% +8,08% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:14h % YTD EUR/USD 1,2195 -0,0% 1,2197 1,2181 -0,2% EUR/JPY 133,80 -0,1% 133,96 133,93 +6,1% EUR/GBP 0,8599 +0,1% 0,8595 0,8591 -3,7% GBP/USD 1,4181 -0,1% 1,4193 1,4178 +3,7% USD/JPY 109,71 -0,1% 109,83 109,95 +6,3% USD/KRW 1109,27 -0,4% 1113,83 1115,79 +2,2% USD/CNY 6,3660 -0,0% 6,3684 6,3754 -2,5% USD/CNH 6,3630 -0,0% 6,3638 6,3727 -2,2% USD/HKD 7,7606 -0,0% 7,7615 7,7602 +0,1% AUD/USD 0,7729 +0,2% 0,7712 0,7715 +0,4% NZD/USD 0,7251 -0,1% 0,7258 0,7241 +0,9% Bitcoin BTC/USD 35.449,76 -1,5% 35.992,76 37.225,76 +22,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,93 66,32 +0,9% 0,61 +37,9% Brent/ICE 69,29 68,72 +0,8% 0,57 +35,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.904,26 1.903,45 +0,0% +0,82 +0,3% Silber (Spot) 27,94 27,90 +0,1% +0,03 +5,9% Platin (Spot) 1.186,45 1.182,45 +0,3% +4,00 +10,8% Kupfer-Future 4,68 4,68 -0,1% -0,00 +32,7% ===

May 31, 2021 03:25 ET (07:25 GMT)

