Unterföhring (ots) - Maxi-Quote für Kabel Eins: Die Event-Doku "20 Jahre Miniatur Wunderland" punktet am Sonntagabend mit hervorragenden 9,1 Prozent Marktanteil (Z 14-49 J.). Insgesamt feierten 1,61 Millionen Zuschauer den 20. Geburtstag von Deutschlands beliebtester Touristenattraktion. Im Anschluss holt "Abenteuer Leben am Sonntag" ebenfalls sehr starke 9,0 Prozent Marktanteil (Z 14-49 J.).



Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence

Erstellt: 31.05.2021 (vorläufig gewichtet)



Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4928197

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de