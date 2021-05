Andritz erhielt von Nine Dragons Paper Industries einen weiteren Auftrag. Diesmal zur Lieferung von zwei kompletten OCC-Linien mit einer Kapazität von jeweils 2.000 Tagestonnen für zwei Anlagen in China. Die Inbetriebnahme ist für das zweite bzw. vierte Quartal 2022 geplant. Erst vor wenigen Tagen informierte Andritz, von Nine Dragons Paper Industries den Auftrag zur Lieferung von zwei P-RC APMP Linien erhalten zu haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...