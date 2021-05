HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Hornbach Baumarkt von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Baumarktholding Hornbach Holding sowie Hornbach Baumarkt hätten nach dem Rekordjahr 2020 gute Geschäftsperspektiven, die auf der starken Stellung im Online-Handel fußten, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE0006084403

