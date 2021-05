Köln (ots) - Mehr als 9.000 Menschen warten aktuell in Deutschland auf ein Spenderorgan - jährlich nur rund 900 postmortale Spender - Deutschland hinsichtlich Spendenbereitschaft in Europa nur auf Platz Sieben -Organspendeausweis auf Kassenzettel soll aufklärenAm 5. Juni ist der Tag der Organspende. PENNY nimmt das Datum zum Anlass, um seine Kunden für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren: Vom 03. bis einschließlich 05. Juni wird auf sämtlichen Kassenzetteln ein offiziell anerkannter Organspende-Ausweis mit aufgedruckt. Dieser kann einfach ausgefüllt und direkt mitgeführt werden. PENNY erreicht so im genannten Zeitraum potenziell bis zu 6,5 Millionen Kunden bundesweit.Laut des "Jahresbericht Organspende und Transplantation in Deutschland 2020" der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) spendeten in Deutschland 913 Menschen nach ihrem Tod 2.941 Organe - am häufigsten Nieren (1.447) gefolgt von Leber (746), Lunge (342) und Herz (320). Demgegenüber lag die Zahl der Patienten, die in Deutschland Ende 2020 auf der Warteliste für eine Transplantation standen, bei rund 9.200.Europaweit ist Deutschland mit 11 Spendern pro Million Einwohner eines der Schlusslichter bei der Organspende, weit hinter Spanien mit 38 Spendern und Ländern wie Portugal, Italien, Frankreich, Österreich und Kroatien, die bei über 20 Spendern pro Million Einwohner liegen.Erschwerend kommt hinzu, dass 2020 bei einer repräsentativen Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) lediglich 44 Prozent angaben, ihren Willen zur Organspende zum Beispiel in einem Organspendeausweis schriftlich fixiert zu haben.PENNY möchte mit seiner Kampagne dazu anregen, sich mit dem Thema Organspende zu befassen. Pro Jahr versterben rund 800 Patienten auf der Warteliste, denen mit einer Organspende hätte geholfen werden können."Als Discounter mit rund 2.200 Filialen erreichen wir jede Woche Millionen von Menschen. Noch immer gibt es in Deutschland zu wenige Organspender. Deswegen haben wir uns entschieden, über unsere Kassenzettel einen Impuls zu geben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Der dort aufgedruckte Organspendeausweis ist offiziell anerkannt und kann direkt genutzt werden. Dennoch möchten wir auch dazu ermutigen, dass möglichst viele Kunden zum Beispiel über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) einen solchen Ausweis in seiner markanten Aufmachung bestellen oder online ausfüllen", so Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland der REWE Group und COO PENNY."Organspende geht uns alle an. Von daher begrüßen wir die Informationskampagne von Penny, denn sie trägt das Thema Organspende in unser tägliches Leben und zeigt, wie wichtig unsere Entscheidung sein kann - für uns selbst und für andere", sagt Birgit Blome, Leiterin Kommunikation der Deutschen Stiftung Organtransplantation.Flankiert wird die einwöchige, von der PENNY Leadagentur Serviceplan konzipierte Aktion durch die klassischen Informationskanäle wie Plakate in den Märkten. Hinzu kommt unter penny.de eine eigene Informationsseite mit Inhalten wie allgemeinen Informationen zum Tag der Organspende, Wissenswertes zur Organspende selbst, dem Kassenzettel als Organspendeausweis, Fragen und Antworten zum Organspendeausweis, der offizielle und bei der BZGA bestellbare Organspendeausweis zum PDF-Download sowie die Verlinkung zur offiziellen Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.PENNY erzielte 2020 allein in Deutschland mit 2.150 Filialen und rund 29.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 8 Milliarden Euro.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/4928280