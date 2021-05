DJ TABELLE/Bundesländer melden höhere Verbraucherpreise für Mai

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Energiepreise sorgen im Mai weiter für einen stärkeren Preisauftrieb in Deutschland. So meldete etwa das Statistische Landesamt in Bayern einen Anstieg der Jahresinflation von 2,0 auf 2,6 Prozent. In Baden-Württemberg erhöhte sich die Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen von 2,1 auf 2,5 Prozent, in Nordrhein-Westfalen von 2,1 auf 2,6 Prozent.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 (April: 0,7) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,4 (2,0) Prozent klettern.

=== Mai April +++ veröffentlicht Bayern +0,5% gg Vm +0,6% gg Vm +2,6% gg Vj +2,0% gg Vj Baden-Württemberg +0,5% gg Vm +0,6% gg Vm +2,5% gg Vj +2,1% gg Vj Hessen +0,6% gg Vm +0,6% gg Vm +2,5% gg Vj +1,8% gg Vj Nordrhein-Westfalen +0,5% gg Vm +0,6% gg Vm +2,6% gg Vj +2,1% gg Vj Brandenburg +0,4% gg Vm +0,7% gg Vm +2,6% gg Vj +2,2% gg Vm +++ noch nicht veröffentlicht Sachsen xx,x% gg Vm +0,8% gg Vm xx,x% gg Vj +2,2% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland +0,3% gg Vm* +0,7% gg Vm (14.00 Uhr) +2,4% gg Vj* +2,0% gg Vj * = Prognose ===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2021 04:11 ET (08:11 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.