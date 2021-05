Nach einer mäßig verlaufenen Handelswoche dürfte der deutsche Aktienmarkt auch in der neuen Börsenwoche seine Richtungssuche fortsetzen. "Der Kampf zwischen Bullen und Bären geht in die nächste Runde. Im Moment ist vollkommen offen, ob die Reise nach oben oder nach unten geht", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.Der Leitindex DAX -0,18% ging am Freitag bei 15.520 Punkten ins Wochenende. ...

