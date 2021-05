Market Compass "Cloud-delivered Security" von KuppingerCole stellt Retarus in eine Reihe mit Akamai, Cisco und Broadcom/Symantec.München - Im aktuellen Market Compass "Cloud-delivered Security" der Analystenfirma KuppingerCole ist Retarus als einziger Anbieter aus der EU vertreten und erhält in vier von acht Kategorien die Bestnote "Strong Positive". In zwei weiteren wird die Secure Email Platform des Münchner Enterprise-Cloud-Anbieters mit "Positive" bewertet. Die zwei verbleibenden Kategorien sind für reine E-Mail...

