Inmitten eines ruhigen Wohnquartiers in der Nähe des Bahnhofs von Pieterlen (BE) entstehen bis Ende 2023 zwei viergeschossige Mehrfamilienhäuser.Zürich - Inmitten eines ruhigen Wohnquartiers in der Nähe des Bahnhofs von Pieterlen (BE) entstehen bis Ende 2023 zwei viergeschossige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 42 modernen Eigentumswohnungen. Der attraktive Wohnungsmix des von der Steiner AG entwickelten Projekts richtet sich in seiner Vielfalt sowohl an Singles und Paare wie auch Familien. Der Verkauf der Wohnungen mit einem fairen Preis...

Den vollständigen Artikel lesen ...