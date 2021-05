Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitäten am Primärmarkt waren zuletzt überschaubar und auch am Sekundärmarkt hat sich mit Blick auf die Renditen und ASW-Spreads nur wenig getan, so die Analysten der Helaba.Die anstehenden Notenbanksitzungen dürften bei Emittenten und Investoren zunehmend eine Rolle spielen. Bereits in der nächsten Woche entscheide die EZB über das weitere Vorgehen und es stelle sich die Frage, ob es nicht doch Andeutungen über die Notwendigkeit eines baldigen Zurückfahrens der Anleihekäufe geben könnte. Zwar würden EZB-Vertreter mehrheitlich erkennen lassen, dass sie keine Eile hätten, eine gewisse Unsicherheit gebe es an den Märkten aber dennoch. ...

