Erfurt (ots) - Jess und Ben sind für "KiKA LIVE" (KiKA) im Juni deutschlandweit unterwegs: Sportlich wird es bei Jess mit dem Rollstuhlbasketball-Spieler Luc Weilandt, der sich auf die Paralympics 2021 vorbereitet. Ben trifft die Astronautin Suzanna Randall nach dem Training in einer Höhle und geht mit den Berliner Stadt-Ranger*innen auf die Pirsch. "KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA und jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.Rollstuhlbasketball mit Luc Weilandt am Donnerstag, 3. Juni 2021Als Spieler der Deutschen Rollstuhlbasketball-Mannschaft könnte Luc Weilandt im August nach Tokio zu den Paralympics fahren. Erst vor vier Jahren hat er mit dem Ballsport begonnen und erzählt Jess im Interview, wie er in kurzer Zeit so erfolgreich wurde.100 Meter unter der Erde mit den Astronautinnen am Montag, 7. Juni 2021Bei den angehenden Astronautinnen Insa Thiele-Eich und Suzanna Randall steht ein Höhlen- und Isolationstraining an: eine Woche lang 100 Meter tief unter der Erde, ohne Tageslicht und Außenkontakt. Ben trifft Suzanna nach dieser Extremerfahrung.Unterwegs mit den Stadtnatur-Ranger*innen von Berlin am Dienstag, 8. Juni 2021In Berlin sind Stadtnatur-Ranger*innen im Einsatz. Sie erfassen für eine Datenbank Wildtiere und Pflanzenarten. Ben geht mit ihnen auf die Pirsch und findet heraus, welche Tiere es in der Stadt zu entdecken gibt und wie man sie schützen kann.Jess vs. Ben: Das verrückte Rennen am Donnerstag, 10. Juni 2021Vollgas für Jess und Ben! Auf verschiedenen Funsport-Geräten tritt das Moderationsduo gegeneinander an und setzt in einem verrückten Rennen alles was rollt in Bewegung.Rehkitze retten mit Jess am Montag, 21. Juni 2021Gemeinsam mit der Schul-AG "Save the Kitz" sucht Jess nach Rehkitzen im hohen Gras. Mithilfe von Drohnen und Wärmebildkameras können die von Landwirt*innen oft übersehenen Tiere aufgespürt und gerettet werden.Die Neuproduktionen fanden unter Einhaltung der gültigen Regeln des Pandemieschutzes statt."KiKA LIVE", das Trend-, Star- und Popmagazin, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr oder jederzeit auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Inhalte aller Einzelsendungen stehen unter kommunikation.kika.de bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4928382