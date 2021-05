Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Montag in engen Spannen mehr oder weniger um den Schlussstand der Vorwoche. Die Stimmung der Anleger ist laut Händlern nicht schlecht. Nach dem Rekordhoch vom Freitag sei eine Konsolidierung angesagt, was dem Markt nur gut tue. Denn dieser sei technisch überkauft. ...

