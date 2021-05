Bad Wimpfen (ots) - In der Juni-Ausgabe der Ökotest überzeugt Lidl mit gleich drei Artikeln der Eigenmarke "Cien", die alle mit der Bestnote "sehr gut" ausgezeichnet sind und zu den günstigsten Artikeln gehören. Die beiden Deoroller "Cien Pure Freshness 48h" sowie unter den getesteten zertifizierten Naturkosmetikprodukten das "Cien Nature Bio-Citrus" kosten nur 2,75 bzw. 0,50 Euro pro 50 Milliliter und punkten mit einwandfreien Inhaltsstoffen. Auch das Lidl-Produkt "Cien Sun Sonnenmilch LSF 30" schneidet im Test von 22 Sonnencremes bei seinen Inhaltsstoffen mit "sehr gut" ab. Damit knüpft das Lidl-Produkt an die bisherigen Tests der Stiftung Warentest und Ökotest an, in denen die Sonnenschutzmittel von "Cien" seit Jahren Top-Noten erhalten. Beste Qualität gibt es selbstverständlich zum günstigen Lidl-Preis: Gerade einmal 2,36 Euro pro 200 Milliliter kostet die "Cien Sun Sonnenmilch LSF 30".



