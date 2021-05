Im heutigen Vormittagshandel geht die CureVac-Aktie deutlich in die Knie. Zwischenzeitlich verliert der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate fast fünf Prozent. Doch der mit Abstand wichtigste Handelsplatz für CureVac bleibt die Nasdaq - und die befindet sich noch im Tiefschlaf. Die aktuellen Verluste sollten also keinesfalls überbewertet werden. Zumal das Unternehmen erst am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...