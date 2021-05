Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die EQS Group AG im ersten Quartal des Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Umsatz um 26 Prozent auf 10,55 Mio. Euro gesteigert und dabei ein organisches Wachstum von 18 Prozent erzielt. Der Analyst senkt in der Folge sein Kursziel behält das Rating aber bei.

Nach Analystenaussage sei das Startquartal 2021 im Rahmen der Planungen abgelaufen. Umsatzseitig habe sich die Akquisitionstätigkeit seit Jahresbeginn positiv ausgewirkt. Auf der Ergebnisseite seien erwartungsgemäß Belastungen aus der Marketing- und Sales-Offensive im Compliance-Bereich zu verzeichnen. Diese Investition solle sich jedoch deutlich auszahlen, da die Ende 2021 in Kraft tretende europäische Hinweisgeberrichtlinie EQS eine einmalige Gelegenheit zum Aufbau einer starken Marktstellung im Bereich der Whistleblowing-Lösungen biete. Zudem dürfe bei den hier akquirierten Neukunden auch Cross-Selling-Potenzial bestehen.

Nach Meinung der Analysten solle der Münchner RegTech-Spezialist generell von den drei Megatrends Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung profitieren. Die Konzerneigenkapitalquote habe zum Quartalsende bei 55 Prozent gelegen. Nach Auslaufen der Investitionen solle das cashflow-starke Geschäftsmodell mit einem hohen Anteil wiederkehrender SaaS-Erlöse in 2025 eine EBITDA-Marge von mindestens 30 Prozent generieren. In der Folge reduziert der Analyst das Kursziel leicht auf 33,50 Euro (zuvor: 36,00 Euro) und bestätigt das Rating "Halten".



