Die Schweizer Wirtschaft dürfte sich gemäss Einschätzung der OECD im laufenden Jahr besser entwickeln als noch vor einem halben Jahr erwartet.Paris - Die Schweizer Wirtschaft dürfte sich gemäss Einschätzung der OECD im laufenden Jahr besser entwickeln als noch vor einem halben Jahr erwartet. Die Organisation mit Sitz in Paris schätzt für 2021 ein BIP-Wachstum in der Schweiz von 3,2 Prozent und für das kommende Jahr 2022 von 2,9 Prozent. In ihrer Prognose von Anfang Dezember 2020 war die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit...

Den vollständigen Artikel lesen ...