Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationssorgen der Anleger haben sich in der Berichtswoche abgemildert, so die Experten von Union Investment.Dafür hätten sich die Notenbanken zu Wort gemeldet. Den zuletzt zu vernehmenden Kommentaren einiger Zentralbankmitglieder von US-FED und EZB zufolge scheinen beide Notenbanken hinsichtlich der Geldpolitik (vorerst) getrennte Wege einzuschlagen, so die Experten von Union Investment. Zumindest werde in den USA vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Erholungsbewegung nun die Diskussion hinsichtlich einer kontraktiveren Geldpolitik immer lauter, während die EZB ihre lockere Linie vorerst beibehalten dürfte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...