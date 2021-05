Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials setzte zum Wochenschluss seine Abwärtsbewegung fort und liegt momentan auf einem Niveau von gut 58, so die Analysten der Helaba.Zu der niedrigen Risikoaversion dürfte hauptsächlich die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten beigetragen haben. Zudem scheinen die Marktteilnehmer insgesamt optimistisch für den Bankensektor eingestellt zu sein, denn das Ende der Corona-Krise wird immer greifbarer, so die Analysten der Helaba. Mit einer Aufhellung der Konjunkturperspektive dürfte sich dann die Kreditvergabe der Banken erhöhen. Am Sekundärmarkt habe sich die am Donnerstag letzte Woche platzierte grüne Anleihe der Helaba (0,375%, 06/29) freundlich entwickelt und der Spread habe sich leicht verringert. ...

