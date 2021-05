Europas Börsen haben sich nach dem starken Ausklang der vergangenen Woche am Montag lethargisch präsentiert.Paris / London - Europas Börsen haben sich nach dem starken Ausklang der vergangenen Woche am Montag lethargisch präsentiert. Gegen Mittag sank der EuroStoxx 50 um 0,11 Prozent auf 4065,94 Punkte. Am Freitag war der Eurozonen-Leitindex auf den höchsten Stand seit Anfang 2008 geklettert, und für den zu Ende gehenden Mai steuert er auf ein Plus von rund 0,7 Prozent zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...