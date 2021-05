In Zusammenarbeit mit Sony, der Kyotoer Doshisha-Universität und einem Spielzeughersteller will Japan einen nur baseballgroßen Roboter auf den Mond schicken. Das Jahr 2021 steht eindeutig im Zeichen des Mars - Elon Musk will mit SpaceX hin, die Nasa und China sind schon da, die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine Sonde in die Umlaufbahn des roten Planeten geschickt. Gerät unser nächster Nachbar im Weltraum, der Mond, da etwa ins Hintertreffen? Japan will kleinen Roboter zum Mond schicken Die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa (Japan Aerospace ...

Den vollständigen Artikel lesen ...