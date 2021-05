Saarbrücken (ots) - In der Debatte um schärfere Kontrollen von Testzentren fordert der Deutsche Städtetag mehr Klarheit. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstag): "Es geht hier um fehlerhafte Abrechnungen. Also müssen die Schlupflöcher im Abrechnungssystem geschlossen werden." Dafür zuständig seien aber "komplett" die Kassenärztlichen Vereinigungen. "Die Gesundheitsämter sind daran nicht beteiligt."



Die Gesundheitsämter würden allerdings stichprobenartig die Einhaltung von Hygienestandards kontrollieren, "wie sie das auch bei anderen Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen vor Ort tun. Und seit letzter Woche werden diese Kontrollen der Testzentren noch einmal deutlich verstärkt."



Dedy appellierte daher an Bund und Länder, Lösungen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen zu finden, wie die Abrechnungen geprüft werden könnten. Klar sei: "Niemand, der Testzentren betreibt, darf sich durch falsche Angaben bereichern. Es kann nicht sein, dass mehr Tests abgerechnet werden als stattgefunden haben", so der Hauptgeschäftsführer.



Pressekontakt:



Saarbrücker Zeitung

Büro Berlin



Telefon: 030/226 20 230



Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57706/4928615

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de