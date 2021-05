Bitcoin und Ethereum vor einer Erholung? Dreieck im Bitcoin im H4-Zeitfenster spannend!War die jüngste Korrektur nach Ausbruch aus einer Range nur eine Marktbereinigung? Die Fangemeinde des Bitcoin scheint noch verunsichert. So hat sich in den vergangenen Handelstagen ein starkes Dreieck ausgebildet - in den H4-Kerzen. Ein Ausbruch aus dem Dreieck liefert ein Richtungsssignal. Doch schon innerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...