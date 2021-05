Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Staatsanleihenmärkten in den USA und in Deutschland waren in der Berichtswoche leicht rückläufige Renditen zu beobachten, so die Experten von Union Investment.Die Zinsstrukturkurven in beiden Ländern hätten sich ein wenig über die langen Laufzeiten verflacht. Etwas verstimmt habe sich zur Wochenmitte der Markt für Bundesanleihen gezeigt. Bei der Platzierung 15-jähriger Titel hätten von den angebotenen 2,5 Milliarden Euro nur 1,3 Milliarden Euro platziert werden können, es habe eine so genannte Unterdeckung gegeben. Erfolgreicher sei hingegen am Donnerstag die Auktion siebenjähriger US-Schatzanweisungen gewesen, die eine hohe Nachfrage verzeichnet hätten. ...

