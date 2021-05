Jetzt also doch noch eine Einigung in Sachen Pflegereform. Am Wochenende wurde bekannt, dass sich die Regierungsparteien auf Eckpunkte verständigt haben. Es geht unter anderem um Tarifentlohnung, Staatszuschüsse und einen höheren Beitragssatz für Kinderlose ab 2022. Die Bundesregierung hat sich Berichten zufolge auf eine Pflegereform verständigt. Die Minister aus dem Gesundheits-, Arbeits- und Finanzministerium hätten sich entsprechend abgestimmt, heißt es. Demnach sollen künftig nur noch Altenheime ...

Den vollständigen Artikel lesen ...