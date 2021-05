An einem Tag an dem feiertagsbedingt an den Börsen nicht viel los ist blicken wir auf das übergeordnete Bild beim US-Dollar. Der Kurs des USD/CAD hat nämlich im Wochenchart ein sehr interessantes Unterstützungsniveau erreicht. An der Marke bei 1,2060 könnte sich ein Dreifachboden ausbilden… Disclaimer / Haftungsausschluss: Die hier gezeigten Analysen stellen keine Anlageberatung dar ...

