DJ Ziemiak "sehr beunruhigt" über Baerbocks Gesprächsangebot an Linke

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU hat die Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock für ihr Vorhaben angegriffen, nach der Bundestagswahl auch mit den Linken über ein mögliches Regierungsbündnis reden zu wollen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte nach der Gremiensitzung der CDU, ihn habe es "sehr beunruhigt", dass die Kanzlerkandidatin Baerbock der Bild-Zeitung gesagt hat, sie werde nach einer Bundestagswahl mit der Linkspartei Gespräche suchen.

"Gerade der außenpolitische Kurs der Linkspartei ist gefährlich für unser Land. Er würde Deutschland ins Abseits stellen, nicht nur international, sondern insbesondere auf europäischer Ebene", warnte Ziemiak. "Dass die Grünen nun offensichtlich ihr Ziel formuliert haben, mit den Linken gegebenenfalls zusammenzuarbeiten - das ist kein gutes Zeichen für die politische Mitte Deutschlands."

Die CDU werde stattdessen weiter ihren Kurs der Mitte verfolgen. Das gelte auch für das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU, so Ziemiak.

Baerbock hatte am Sonntag der Bild-Zeitung gesagt, aus Respekt vor den Wählern und den demokratischen Prozessen würden die Grünen "mit allen demokratischen Parteien nach der Wahl" reden. Dies bedeute aber nicht, dass sie mit der Linkspartei in allem einer Meinung sei. In Außenpolitik und der Europapolitik gebe es "große Unterschiede" zwischen den Grünen und der Linkspartei, aber auch mit Teilen der SPD und der CDU, so Baerbock und verwies auf den Umgang mit Russland.

