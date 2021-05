Österreich-Woche bei BNP Paribas: Ich bin heute beim Endspurt der "Österreich-Woche" von BNP Paribas zu Gast und wurde so anmodiert: "Die "Österreich-Woche" von BNP Paribas Zertifikate geht am Montag zu Ende. Dann wird Medienprofi Christian Drastil (oben im Bild) als Special Guest in der Sendung "Rendezvous mit Harry" um 19 Uhr dabei sein und damit einen großen Österreich-Part in der Sendung mit Trader Harald Weygand und Moderator Volker Meinel übernehmen. Bereits diese Woche gab es in den diversen Medien von BNP Paribas Zertifikate einen Fokus auf den ATX - den österreichischen DAX sozusagen - sowie mehrere Aktien. Und auch im heutigen Aufmacher dieser Ausgabe widmet sich Autor Olaf Hordenbach unserem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...