Abschliessend: Was Chelsea und Ronny Pecik gemeinsam haben. Da gibt es mal die Verbindung zu Roman Abramovich. Und dann schöne Siege: Abramovich-Verein Chelsea gewann am Samstag das CL-Finale gegen Man City mit 1:0, Pecik gewann indes am Handelsgericht Wien den Streit um jenes Aktienpaket an der S Immo, das vorher Abramovich gehört hatte, wie der trend berichtet.S Immo ( Akt. Indikation: 21,75 /21,90, 0,11%)Immofinanz ( Akt. Indikation: 18,20 /18,27, -0,90%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.05.)

Den vollständigen Artikel lesen ...