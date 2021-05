Leobendorf (ots) - Farewell skin problems. Hello you!Croma-Pharma präsentiert neue Gesichtspflegelinie "Croma farewell"- Farewell skin problems. Hello you!- Langjährige Expertise in der Produktion von Hyaluronsäure und umfassende Forschung als Basis für Croma farewell- Innovative Seren zur gezielten Behandlung von fünf weit verbreiteten Hautkonditionen- Clean Beauty Konzept: vegan, tierversuchsfreie Herstellung, made in Austria(Leobendorf, 31. Mai 2021) Croma-Pharma (Croma) schlägt ein neues Kapitel auf und erweitert das Produktportfolio, um den wachsenden Bedürfnissen seiner Kundinnen und Kunden gerecht zu werden. Mit der innovativen Gesichtspflege-linie Croma farewell geht das Unternehmen gezielt auf den Wunsch von Konsumentinnen und Konsumenten nach natürlicher, effektiver und individueller Hautpflege ein und macht sich dabei seine langjährige Erfahrung in der Herstellung von Hyaluronsäure zunutze. Der Name ist Programm: Die Konsumentinnen und Konsumenten verabschieden sich mit Croma farewell von ihren Hautproblemen und begrüßen ihr neues Ich.Die Marke made in Austria startet in allen Schlüsselmärkten vorerst mit Gesichtsseren für fünf spezifische Hauttypen.Hochwertige Pflege für spezifische Hautbedürfnisse auf Basis von HyaluronsäureGenetische, äußere und psychische Einflüsse können das individuelle Hautbild entscheidend beeinflussen und infolgedessen unterschiedliche Probleme verursachen. Diesen Umstand nahm Croma zum Anlass, eine hochwertige Gesichtspflegelinie für spezifische Hautbedürfnisse zu entwickeln: Croma farewell.Das Croma farewell Portfolio aus fünf verschiedenen Gesichtsseren vereint sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe mit jahrelanger Erfahrung im pharmazeutischen und ästhetischen Bereich. Basierend auf dieser Expertise enthalten alle Formulierungen eine Mischung aus hoch- und niedermolekularer Hyaluronsäure. Hyaluronsäure befeuchtet und hydratisiert die Haut, verbessert die Elastizität und ist ein hilfreiches Antioxidans, das die Haut glättet und aufpolstert und gleichzeitig das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten verbessert."Mit dem Launch von Croma farewell stärken wir unseren Fokus auf individuelle Gesichtspflege-Innovationen und setzen dabei auf unsere langjährige Expertise sowie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Croma farewell entspricht dem hohen Standard unserer Medizinprodukte und ergänzt perfekt unser bestehendes Portfolio.", hält Managing Director Mag. Andreas Prinz fest.Konzentrierte Wirksamkeit: 5 Formulierungen für 5 HautbedürfnisseCroma farewell bildet die ideale Basis für die tägliche Gesichtspflegeroutine. Das Portfolio bietet 5 verschiedene Gesichtsseren, die auf folgende spezifische Bedingungen ausgerichtet sind:- farewell irritated skin: Gesichtsserum für irritierte, empfindliche Haut mit Hyaluronsäure, Madecassoside, Niacinamid und D-Panthenol zur Beruhigung von Irritationen, Reduzierung von Hautrötungen und Stärkung der Hautbarriere. Parfumfrei, 30 ml- farewell puffy eyes: Ein Gesichtsserum, das speziell für die Augenkontur entwickelt wurde, um Erscheinungen wie Schwellungen, Augenringe und Krähenfüße zu bekämpfen. Die sorgfältige Formulierung enthält Hyaluronsäure, D-Panthenol und einen Komplex aus Eschenbaumrindenextrakt, organischem Silizium und Vitamin B3. Für eine strahlende und leuchtende Haut und ein frischeres Aussehen. Parfumfrei, 30 ml- farewell dry skin: Das farewell dry skin Serum enthält feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure, Niacinamid, D-Panthenol und Aloe Vera, die die Haut effektiv nähren und die Hautbarriere stärken. Parfumfrei, 30 ml- farewell aging skin: farewell aging skin Serum ist angereichert mit Hyaluronsäure, Madecassosid, Vitamin C, Meeresferment-Extrakt und einer pflanzlichen Alternative zu Retinol, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, ihre Geschmeidigkeit und Festigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Zeichen der Hautalterung effektiv zu reduzieren. Parfumfrei, 30 ml- farewell oily skin: Speziell für fettige, zu Akne neigende Haut formuliert, enthält farewell oily skin einen Zinkkomplex und Planktonextrakt, um Hautunreinheiten und verstopfte Poren zu reduzieren und gleichzeitig die Talgproduktion im Gesicht zu vermindern. Niacinamid und Wintergrün-Extrakt regenerieren die Hautbarriere für eine weichere Haut und einen strahlenden Teint. Parfumfrei, 30 mlVerantwortungsvoller Konsum dank Clean Beauty KonzeptImmer mehr Menschen legen großen Wert auf verantwortungs-vollen Konsum. Croma farewell leistet diesem Wunsch Folge - alle Seren sind vegan und frei von Silikonen, Parfums und Mineralölen und somit auch für empfindliche Haut geeignet. Sie werden ausschließlich in Österreich entwickelt und produziert. Das Papier der Verpackung ist ungestrichen, das Holz wird von einem lokalen Produzenten aus der Region bezogen.Kosten und VerfügbarkeitDie Croma farewell Gesichtsseren sind in Kürze über den Croma Skincare Webshopwww.cromaskincareshop.com und ausgewählte Partner erhältlich.Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 119,-Über CromaDie Croma-Pharma GmbH (Croma) wurde 1976 gegründet und ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich auf die industrielle Herstellung von Hyaluronsäure-Spritzen für die Bereiche medizinische Ästhetik, Augenheilkunde und Orthopädie spezialisiert hat. Croma betreibt derzeit 12 internationale Vertriebsgesellschaften und vertreibt seine Produkte in mehr als 70 Ländern. Innerhalb seines weltweiten Vertriebsnetzes konzentriert sich Croma mit eigenen Markenprodukten auf die minimalinvasive ästhetische Medizin. Original-Content von: CROMA-PHARMA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126971/4928898